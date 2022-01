Dilemma voor Nederlanders in Oekraïne: blijven of vertrekken nu het nog kan?

Vluchten boeken

Floris Schuring is partner bij KPMG in Oekraïne en woont er al meer dan 20 jaar. "Als je rondkijkt in Kiev lijkt er bij de lokale bevolking weinig aan de hand. Maar in de internationale gemeenschap hoor je toch iets anders. Mensen krabben zich toch achter de oren vanwege het advies van de Amerikanen en de Britten."

"Er is inderdaad een aantal mensen in de internationale familie die zich opmaakt om te vertrekken, en probeert vluchten te boeken", zegt Schuring. "Ik houd het zelf ook in de gaten, maar ik heb nog geen tickets geboekt. Het zal niet binnen een paar dagen gebeuren. Ik ben wel aan het kijken wat ik eventueel zou kunnen doen. Misschien een tijdje buiten Kiev verblijven, of naar Nederland of een ander land."

"Ik heb al een aantal revoluties meegemaakt: in 2004, 2013 en de gebeurtenissen in 2014. (Toen splitsten de separatisten in de Donbas zich af, en annexeerde Rusland de Krim - red.) Toen hebben ook sommige mensen het land of de stad verlaten. Maar dat was toch van een andere orde."

"Je moet je ook realiseren dat de situatie door covid anders is. Mensen zijn gewend om op afstand te werken, dat zou ik ook kunnen doen. Ik hou het de komende paar dagen goed in de gaten."

