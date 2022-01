Podcast De Dag: hoe eindigt een pandemie?

Volgens de WHO is het goed mogelijk dat het einde van de coronapandemie in Europa in zicht is. "Het is mogelijk dat de regio zich in de richting van een pandemisch eindspel beweegt", aldus de regionaal directeur. De omikronvariant zorgt voor een explosie aan besmettingen en dat in combinatie met de vaccinaties kan wel eens het einde betekenen. Maar hoe komt een pandemie ten einde?

Historica Janna Coomans vertelt in podcast De Dag hoe dat bij pandemieën in het verleden ging en wat we daarvan kunnen leren. NOS-redacteur Ben Meindertsma werpt een blik op de nabije toekomst. Hij vroeg aan virologen en epidemiologen hoe het 'pandemische eindspel' er concreet uit zou kunnen zien en wat er gebeurt als we het virus verder loslaten in een tijd dat de besmettingen toenemen.

