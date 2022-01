Fietsenfabrikant Accell - bekend van merken Batavus en Sparta - in Amerikaanse handen

Fietsenfabrikant Accell, bekend van de Nederlandse fietsmerken Batavus en Sparta, komt in Amerikaanse handen. De Accell-Group wordt voor 1,6 miljard euro gekocht door een consortium van twee investeringsmaatschappijen onder leiding van het Amerikaanse KKR. De koop moet rond de zomer zijn afgerond.

KKR heeft samen met Teslin, sinds 1998 met 10 procent de grootste aandeelhouder, een bod gedaan op alle aandelen voor 58 euro per aandeel, een premie van 26 procent op de slotkoers van vrijdag. Accell verdwijnt daarmee van de beurs.

De beurskoers van Accell vloog vandaag omhoog na het bekend worden van de overname. Vrijdag noteerde het aandeel nog 46 euro, inmiddels 57,20 euro. De rijwielfabrikant is al sinds oktober 1998 aan de beurs genoteerd, toen kostte het fietsaandeel 2,64 euro.

Sprong voorwaarts

Voor de fietsenproducent zelf verandert er niet veel. De huidige directie zet het werk voort, het hoofdkantoor blijft in Heerenveen, en voor de werknemers heeft de overname geen gevolgen.

Volgens de kopers is Accell beter af in private handen voor internationale groei en investeringen. Accell-bestuursvoorzitter Ton Anbeek noemt de overname "een belangrijke stap voor Accell Group, een sprong voorwaarts".

De nieuwe eigenaar is "een financieel sterke en goed geïnformeerde partner om onze strategische routekaart versneld uit te rollen, onze wereldwijde aanwezigheid te vergroten, geschikte overnames te verkennen en onze schaalgrootte verder te benutten". Voor het personeel geeft het bovendien verbeterde carrièremogelijkheden, zegt Anbeek. Accell zint op groei van de fietsenmarkt in Europa en de VS.

900.000 fietsen

De Accell Group verkocht in 2020 wereldwijd bijna 900.000 fietsen, naast Batavus en Sparta van merken als Koga, Raleigh, Babboe, Loekie, Ghost en Haibike. De Accell Group heeft fietsenfabrieken in Nederland, Duitsland, Turkije en Hongarije.

De overname geeft Pon.Bikes, de andere grote fietsenproducent van Nederland het nakijken. In 2017 aasde Pon Holding, eigenaar van onder meer Gazelle Union en Cannondale, op Accell. Pon bood toen 33 euro per aandeel, maar Accell wees het bod af en wilde niet overgenomen worden. Pon bouwde vervolgens in 2018 nog een belang op van 20 procent, om dat daarna weer helemaal af te bouwen.

De Pon-groep verkocht in 2020 wereldwijd 710.000 fietsen, 60 procent daarvan zijn e-bikes. Pon is de grootste verkoper van elektrische fietsen in Nederland .

KKR (Kohlberg, Kravits, Roberts) is een grote Amerikaanse investeringsmaatschappij, opgericht in 1976. De maatschappij belegt in onder meer vakantieparken van Roompot, parkeerdienstverlener Q-Park en softwareontwikkelaar Exact. KRR kocht in 2018 de boter- en margarinetak van Unilever, met merken als Zeeuws Meisje en Blueband.