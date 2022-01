Marconi Oeuvre Award voor radiomaker Stefan Stasse, NPO Radio 5 beste zender

De Marconi Oeuvre Award is dit jaar voor radiopresentator Stefan Stasse. Dat heeft de organisatie van de Gouden RadioRing bekendgemaakt. NPO Radio 5 wint de Marconi voor beste radiozender.

Volgens de jury verdient Stasse de vakprijs omdat hij al jaren andere radiomakers inspireert met zijn "unieke creativiteit". Stasse maakte jarenlang het programma Theater van het Sentiment, dat eerder werd bekroond met een Zilveren Reissmicrofoon en een Gouden RadioRing.

Sinds 2013 maakt de presentator bij KRO-NCRV De Staat van Stasse op NPO Radio 2, een actualiteitenprogramma waarin de focus ligt op persoonlijke verhalen. Dit jaar is het programma genomineerd voor de RadioRing. De winnaar wordt later bekendgemaakt.

"In al zijn programma's staat Stefan in heel nauw contact met de luisteraar", schrijft de jury in zijn rapport. "Het overbrengen van emotie is zijn passie; of dat nou ontroering, blijdschap, verwondering of een fascinatie is."

Vorig jaar won NPO Radio 5-presentator Daniël Dekker de oeuvreprijs. Eerdere winnaars waren onder anderen Ruud de Wild en Adam Curry.

Lovende woorden voor NPO Radio 5

NPO Radio 5 sleept dit jaar de prijs voor beste zender in de wacht. "NPO Radio 5 was in 2021 de zender die het meeste marktaandeel wist te winnen; en dat zonder een FM-frequentie", luiden de woorden van de jury.

Op het RadioRing Gala op 27 januari wordt bekendgemaakt wie de Marconi Award voor aanstormend talent wint. De genomineerden zijn Andres Odijk, Mai Verbij en Jarno van der Wielen. Op het gala worden ook de RadioRing en de Zilveren RadioSterren, voor presentatoren van radioprogramma's, uitgereikt.