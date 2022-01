Onderzoek: rode waarschuwingslampen op windmolens kunnen uit

De rode waarschuwingslampen voor het luchtverkeer op hoge windmolens kunnen veilig worden uitgezet. Dat blijkt volgens de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) uit proeven op het Zeeuwse windpark Krammer.

In Zeeland zijn twee systemen getest waarbij de grote rode lampen alleen aangaan als er een vliegtuig nadert. De provincies en de windmolenbranche laten weten dat ze nu "kijken naar de uitrol van deze technieken over heel Nederland".

Radar en transponders

Een van de geteste systemen werkt op basis van een radar. Na gunstige testresultaten in Zeeland wordt de techniek nu ook in een nieuw windpark in het Friese deel van het IJsselmeer toegepast.

Het tweede systeem gebruikt het signaal van transponders, de zenders die vliegtuigen gebruiken om zich te identificeren. Ook dit blijkt goed te werken. "Het systeem wordt op dit moment ingeregeld. Dat betekent dat sinds begin dit jaar de rode luchtvaartlampen in Windpark Krammer steeds minder aanstaan", zeggen NWEA en IPO.

Klachten uit Bunschoten

De rode lampen zijn verplicht voor alle windmolens die hoger zijn dan 150 meter. De lampen moeten de hele nacht aanstaan. In Flevoland leidde dit tot klachten vanuit de provincie Utrecht. Het gemeentebestuur van Bunschoten-Spakenburg, in het noordoosten van Utrecht, klaagde bijvoorbeeld over lichtoverlast, meldt Omroep Flevoland.

De geslaagde proef in Zeeland betekent niet dat de lampen in Flevoland meteen uit kunnen. Per windpark moeten vliegtesten worden gedaan om te kijken of het gekozen systeem daar wel goed werkt.

Per windpark kost een radar- of transpondersysteem tussen de 60.000 en 100.000 euro. De windsector, de provincies en de Rijksoverheid zijn in overleg wie dat moet betalen.