Woningen Venlo ontruimd vanwege mogelijk explosief in auto

Bewoners van een aantal woningen aan de Gebroeders Wienerstraat in Venlo moesten vanochtend hun woning verlaten in verband met een mogelijk explosief in een auto. Het voertuig zou zijn gebruikt bij een plofkraak in Duitsland.

De omgeving is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er explosief materiaal in de auto zit.

Plofkraak

Na een melding over de plofkraak in Duitsland voerde de politie controles uit langs de grens.

Ook de omgeving van de Gebroeders Wienerstraat werd gecontroleerd, omdat daar vorig jaar ook al een auto werd gevonden die betrokken was bij een vergelijkbare plofkraak in Duitsland. Toen zat er een explosief in de auto en werd uit voorzorg een flat ontruimd, meldt 1Limburg.