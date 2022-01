Verstekeling aangetroffen in neuswiel vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika

Op Schiphol heeft de Koninklijke Marechaussee vanochtend in een neuswiel van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika een man aangetroffen. Dat maakt de dienst bekend op sociale media.

De man heeft de vlucht van ongeveer elf uur overleefd. Volgens de marechaussee maakt hij het "naar omstandigheden" goed.

Ter plaatse is de lichaamstemperatuur van de man omhoog gebracht, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Toen de ambulance op het punt van vertrekken stond wist de man weer basisvragen te beantwoorden. Hij is voor verdere controle naar het ziekenhuis vervoerd. Verder is nog veel onduidelijk over de vlucht.

Verstekelingen overleven hun tocht vaak niet. Volgens de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA zijn er tot vorig jaar wereldwijd 129 gevallen bekend van verstekelingen die zich verstopten in vliegtuigen. Honderd overleefden het niet, schrijven Amerikaanse media; ongeveer 78 procent.

Het is daarom een "wonder" dat deze man het naar omstandigheden goed maakt, schrijft een luchtvaartjournalist op Twitter.

De marechaussee doet onderzoek naar de zaak.