VVD gaat nadenken over ex-lid Hofstadgroep als adviseur, 'voelt ongemakkelijk'

De VVD gaat 'nadenken' over adviseur Soumaya Sahla, die in het verleden veroordeeld is voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie. VVD-fractievoorzitter Hermans zei in het tv-programma WNL op Zondag dat zij na het debat over de regeringsverklaring een "ongemakkelijk gevoel" heeft overgehouden. "Het is onze verantwoordelijkheid om erover na te denken."

In het debat over de regeringsverklaring, afgelopen dinsdag en woensdag, vroeg PVV-leider Wilders waarom de VVD een voormalig lid van de Hofstad-groep als adviseur kon aannemen. Sahla, nu tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering bij de VVD, werd in 2014 als lid van de Hofstadgroep veroordeeld voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Wilders is er woedend over, omdat hij bij deze terroristische organisatie op de dodenlijst stond. "Er is iemand aangenomen die met een revolver onderweg was om Hirsi Ali (voormalig VVD-Kamerlid red.) en mij van kant te maken", zo zei Wilders. Hij sprak bij herhaling over "de terrorist" Soumaya Sahla.

In het debat haalde Wilders ook Sahla's zus Fonda erbij, die voor D66 in de Tweede Kamer zit. Zij draagt een hoofddoek, iets waar de PVV al langer tegen ageert. "We zijn het Nederlandse parlement. Met een hoofddoekje ga je maar in Saudi-Arabië in het parlement zitten." Een deel van de Kamer protesteerde fel tegen die aanval.

Geen pasje

VVD-premier Rutte antwoordde later dat Soumaya Sahla geen lid was van de VVD en geen pasje had om de Tweede Kamer in te komen. Hermans herhaalde dit ook vandaag bij WNL. "Ze is niet in dienst van de fractie en heeft ook geen Kamerpas." Ook zei Hermans dat Sahla al veroordeeld is. "We houden iets ongemakkelijks."

Hermans gaf geen antwoord op de vraag wat "nadenken" precies betekent. "Ik zit hier mee in mijn maag. Laat ons de tijd geven om hier goed over na te denken." Ook de woordvoerder van de VVD-fractie kon geen nadere details geven over de opmerkingen van Hermans. Hermans sprak niet alleen namens de VVD-fractie waar zij de voorzitter van is, maar namens de partij.

Het is ook nog niet bekend hoelang de VVD nodig heeft om over Sahla "na te denken". Hermans wilde hier geen termijn aan geven.