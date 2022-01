Historische beeldengroep Bijenkorf komt terug naar hartje Rotterdam

De gevelsteen overleefde de oorlog, maar verdween toen het gebouw in 1959 werd gesloopt en het warenhuis een nieuw pand kreeg, iets verderop aan de Coolsingel.

"Hij duikt weer op in 1973", weet De Boer. "Hij is toen geplaatst op het distributieterrein van de Bijenkorf in Woerden. We zijn er nog niet achter waar hij al die tijd is gebleven. We hebben het nagevraagd bij de Bijenkorf. De mensen van nu en de mensen die het cultureel erfgoed van de Bijenkorf beheren, kunnen er geen antwoord op geven."

Crowdfundingsactie voor restauratie

Nu stemt de gemeente Rotterdam in met plaatsing van de grote gevelsteen op de Coolsingel. De stad wil ook garantstaan voor deel van de financiering. Roterodamum doet nu een beroep op de rest van Rotterdam om de restauratie te kunnen betalen. Er is een crowdfundingsactie gestart.

"We willen het publiek aanspreken", zegt De Boer. "Eigenlijk staat alles klaar, de offerte is er, de werkzaamheden zijn voorbereid. Als wij genoeg geld hebben, kunnen we opdracht geven. En we hopen dat dat in de loop van dit jaar is."

Dat zou goed uitkomen, want het historisch genootschap viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. De Boer heeft vertrouwen in een goede afloop. De gevelsteen is alvast overgebracht naar een restaurateur in het Utrechtse dorp Ameide.