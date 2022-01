Boeddhistische schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh (95) overleden

De boeddhistische zenleraar, monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh is op 95-jarige leeftijd overleden in zijn thuisland Vietnam. Volgens zijn organisatie Plum Village is hij vredig gestorven in een tempel in de stad Hue, in Centraal-Vietnam.

De monnik staat in het Westen vooral bekend als vredesactivist en als de man die mindfulness naar het Westen heeft gebracht. Hij schreef meer dan 100 boeken over onder meer mindfullness en meditatie en werd gezien als de op een na hoogste figuur binnen het boeddhisme, na de dalai lama.

Zijn inzet als vredesactivist kreeg in de Vietnamoorlog vorm. Hij ontmoette op het hoogtepunt ervan Martin Luther King, die hij overhaalde zich tegen oorlog uit te spreken. Later nomineerde King Nhat Hanh voor de Nobelprijs voor de Vrede en beschreef hem als "apostel van vrede en geweldloosheid".

Verbannen

Zijn strijd tegen de oorlog leidde bij de regering van het toenmalig Zuid-Vietnam echter tot grote ergernis. Na een reis aan de Verenigde Staten mocht Thich Nhat Hanh niet terugkeren. Ook na de oorlog was hij niet meer welkom, en dus begon hij aan een leven in ballingschap van 39 jaar.

Hij vond onderdak in Frankrijk en stichtte een boeddhistische gemeenschap in de buurt van Bordeaux. Ook in andere steden stichtte hij kloosters, zoals in New York, Parijs, Hongkong, Australië en zijn thuisland Vietnam.

In 2014, een maand na zijn 88ste verjaardag, werd Nhat Hanh getroffen door een hartaanval, waardoor hij niet meer kon spreken en voor een deel verlamd raakte. Later mocht hij van de Vietnamese autoriteiten terugkeren en zijn laatste jaren doorbrengen in zijn thuisland.