Schippers Maasveren voeren actie, zetten iedereen gratis over

Schippers van de vijf veerponten die over de Maas heen en weer varen tussen Gelderland en Noord-Brabant zetten vanaf maandag doordeweeks iedereen gratis over, meldt vakbond FNV. De 26 schippers hebben al weken een conflict met hun werkgever over de arbeidsvoorwaarden.

Volgens FNV wil stichting De Maasveren voor nieuwe medewerkers een nieuwe regeling invoeren met een lager instapsalaris, zonder vaste onregelmatigheidstoeslag en zonder doorbetaling bij ziekte langer dan twee jaar. De huidige cao liep in december af.

"De huidige veermannen voeren actie om voor hun nieuwe collega's op te komen. Ze willen geen tweedeling, maar gelijk werk, gelijk loon", stelt FNV-bestuurder Nuri Alders. De schippers voerden eerder ook al actie, toen werden alleen fietsers en voetgangers overgezet. Ook vielen meerdere keren veerponten uit.

De stichting de Maasveren is uitbater van de veerponten Megen-Appeltern, Megen-Maasbommel, Oijen-Alphen, Lith-Alphen en Maren Kessel-Alem.