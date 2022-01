Verdachte aangehouden voor dood van Amsterdamse vrouw in 2016

De politie heeft iemand opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 28-jarige Rosleny Magdalena. De Amsterdamse vrouw werd in 2016 gedood.

Ze werd neergeschoten op het Maldenhof in Amsterdam, net nadat ze haar 6-jarige dochter naar school had gebracht. Ze overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

De politie vroeg de afgelopen jaren meerdere keren om informatie over de moord, onder meer in het AT5-programma Bureau 020 en Opsporing Verzocht.

Er werden bewakingsbeelden uitgezonden van een persoon die fietsend achter de vrouw aanging toen ze terugreed naar huis. Die leek dat niet door te hebben. Even later, buiten het beeld van de camera's, werd de vrouw neergeschoten.

Details onbekend

Of de vrouw door de persoon op de fiets is gedood, is niet duidelijk. De politie kan vooralsnog niet zeggen of de verdachte die nu is opgepakt vermoedelijk de fietser was.

De aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij met niemand - behalve een advocaat - mag praten. De politie wil op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen doen over het onderzoek.

Na de dood van de vrouw was er in 2017 nog een stille tocht waar zo'n 150 mensen aan meededen. AT5 legde die toen vast.