Bijna 100 slachtoffers in cybercrimezaak: vijf verdachten opgepakt

De politie heeft eind vorig jaar vijf verdachten aangehouden in een cybercrimezaak. Ze maakten zeker 95 slachtoffers. De schade loopt op tot ruim 800.000 euro.

De verdachten zouden zich aan de telefoon hebben voorgedaan als medewerkers van een bank. Ze kwamen ook aan de deur bij slachtoffers.

De zaak begon met twee aangiftes uit Tilburg in januari vorig jaar, meldt Omroep Brabant. Een slachtoffer werd gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van een bank. De man had veel persoonlijke informatie van het slachtoffer. Nog geen kwartier na het telefoontje stond er een man voor de deur.

Gehackt

Na het vertrek van de man belde een echte medewerker van de bank. Die vertelde het slachtoffer dat zijn toegang tot internetbankieren was gehackt. Het slachtoffer blokkeerde zijn rekening en deed aangifte.

Bij een ander slachtoffer is het de verdachten wel gelukt om geld afhandig te maken.

Dankzij deze twee aangiftes zijn er vijf verdachten in beeld gekomen. Zij werden in september en oktober aangehouden, maar dat is door de politie nu pas bekendgemaakt. Ze hebben vermoedelijk dus veel meer slachtoffers gemaakt.

Beslag gelegd

Het gaat om mannen tussen de 18 en 27 jaar uit Arnhem. De 27-jarige man wordt gezien als hoofdverdachte. Hij zou de rest hebben aangestuurd.

De politie heeft in het onderzoek beslag gelegd op onder meer geld, cryptovaluta en de woning van de hoofdverdachte. Hij zit nog vast, de overige mannen zijn vrij. Ze zijn wel nog verdachten in de zaak.