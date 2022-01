Uitbraakpoging in Syrische gevangenis vol IS-strijders 'verijdeld'

In Noordoost-Syrië hebben IS-strijders geprobeerd opgesloten leden van de terreurorganisatie te bevrijden uit een gevangenis. Volgens de Koerdische militie SDF, die het cellencomplex bewaakt, is de uitbraakpoging mislukt.

Een onbekend aantal gevangen zou bij gevechten met bewakers zijn gedood. Tegelijkertijd met de uitbraakpoging ging er ook een autobom af in de omgeving. Volgens de SDF waren strijders van de terreurorganisatie geïnfiltreerd in wijken rond de gevangenis in Hasakah.

Duizenden ex-strijders en hun gezinnen

In die gevangenis zitten enkele duizenden ex-strijders van Islamitische Staat en hun gezinnen vast. Een deel van hen is afkomstig uit Europese landen. Volgens eerdere berichten zou ook een aantal gevangen terroristen zijn ontsnapt, maar later bleek dat volgens de Koerdische media toch niet het geval.

Het gebeurt wel vaker dat IS probeert zijn leden te bevrijden. Zo wisten in 2019 honderden gevangenen te ontsnappen uit een gevangenis voor jihadisten.

Meer recent meldden Britse media dat voormalige strijders zich ook vrij kunnen kopen uit de Koerdische gevangenissen. De SDF heeft Europese landen diverse malen opgeroepen om gevangen IS-strijders in hun land van geboorte te berechten.