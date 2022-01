Kind in wagen rolt Volendamse dijk af en belandt in het water

In Volendam is afgelopen week een kinderwagen met daarin een kind van een dijk afgereden en daarna in het water beland. De jongen bleef ongedeerd. Bewakingsbeelden hebben vastgelegd wat er precies gebeurde.

Op de beelden is te zien dat iemand achter een kinderwagen zich omdraait om een step van een ander kind van straat te halen. Als de persoon weer terugloopt, rolt de kinderwagen van de dijk af. Omstanders rennen naar het water om de jongen eruit te halen.

Frans Keizer heeft het allemaal zien gebeuren. Volgens NH Nieuws reed hij langs het water toen hij de kinderwagen naar beneden zag rollen. Nog voordat hij was uitgestapt, sprong een andere man al het water in. "Het is hier drie meter diep en hij sprong er gelijk achteraan voor de wagen naar beneden ging."

Kind moest lachen

Hij pakte de kinderwagen aan van de man in het water en heeft het kind in handdoeken gelegd. "Hij moest al gelijk lachen toen hij het water uit kwam", zegt Keizer.

Het kind is voor controle naar de dokter gebracht. Zijn moeder laat op Facebook weten dat het goed met hem gaat en bedankt alle mensen die de kleine gered hebben.

Een voorbijganger die het ziet gebeuren probeert de kinderwagen nog te stoppen: