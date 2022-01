PVV-Europarlementariër stapt over naar Forum voor Democratie

PVV-Europarlementariër Marcel de Graaff stapt per direct over naar Forum voor Democratie. Hij kan zich niet meer verenigen met het PVV-standpunt over corona.

De Graaff zegt zich elf jaar met volle overtuiging te hebben ingezet voor de PVV, maar volgens hem is Forum voor Democratie "de enige partij die daadwerkelijk inziet dat we helemaal niet te maken hebben met een pandemie of een covidcrisis".

'Vrijheden systematisch afgepakt'

De Europarlementariër vindt dat "onze vrijheden systematisch worden afgepakt, dat ons een QR-systeem wordt opgedrongen en dat mensen worden gedwongen tot vaccinatie". Hoewel er geen bewijs voor is, zijn covidvaccins volgens De Graaff veel schadelijker dan het virus zelf en zetten ze het leven van gezonde mensen op het spel. Hij wil geen deel uitmaken van een partij "die zich hard maakt voor en oproept tot vaccinatie met dit schadelijke experimentele middel".

Forum zegt De Graaff van harte welkom te heten. De Graaff zat, met onderbrekingen, sinds 2012 in het Europees Parlement voor de PVV. Hij was lijsttrekker in 2014 en 2019 en eerder was hij ook PVV-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Door het opstappen van De Graaff heeft PVV nu geen zetels meer in het Europees Parlement en Forum juist weer één. Vier kandidaten werden via de Forum-lijst gekozen, maar alle vier hebben inmiddels met die partij gebroken.