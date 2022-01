VU zet omstreden Chinese subsidie stop voor onderzoekscentrum

In 2018, 2019 en 2020 kreeg het CCHRC een bedrag van tussen de 250.000 en 300.000 euro van de Southwest University of Political Science and Law in Chongqing. Universiteiten in China zijn nauw verbonden met de Communistische Partij.

Gedurende die jaren was die Chinese universiteit bovendien de enige geldschieter van het CCHRC. Deskundigen zetten grote vraagtekens bij die financiële constructie en de gevolgen daarvan voor de onafhankelijkheid van het onderzoekscentrum.

Of de subsidie uit eerdere jaren ook wordt teruggestort zegt de VU nog niet te hebben besloten. Dat is afhankelijk van een onderzoek dat de VU nu zelf gaat doen naar de vraag "of de onafhankelijkheid van het onderzoek van het instituut op alle fronten gewaarborgd is gebleven". Het bedrag aan subsidie voor dit jaar is volgens de VU vergelijkbaar met het bedrag dat in eerdere jaren is ontvangen.

Hoogleraar mensenrechten Tom Zwart is de directeur van het CCHRC. Hij reageerde vanmiddag op de onthullingen. Dit is een uitgebreide reactie in video: