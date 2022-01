Levenslang voor Iliass K. voor aansturen moorden, waaronder vergismoord

De Amsterdammer Iliass K. moet levenslang de gevangenis in voor het aansturen van drie moorden in 2014. Bij een van de moorden was sprake van een vergissing, waardoor de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont om het leven kwam. Het Openbaar Ministerie had vorig jaar ook levenslang geëist.

Eggermont werd destijds aangezien voor een crimineel die in dezelfde buurt woonde en in hetzelfde type auto reed. Volgens het OM werd een van de schutters daarna zelf uit de weg geruimd door zijn eigen organisatie.

De rechter acht het bewezen dat K. opdracht heeft gegeven voor de moord op Alex Gillis in Zaandam, in februari 2014. Ook wordt hij verantwoordelijk gehouden voor het plannen van de moord op de onschuldige Eggermont in juli 2014 en de liquidatie van Massod Amin Hosseini in Osdorp in september 2014.

'Nietsontziend en gewetenloos'

De rechter noemt K's aandeel in het plannen van de moorden "essentieel en onmisbaar" en vindt zijn manier van optreden "nietsontziend en gewetenloos".

In de zaak zijn negen verdachten die samen, in wisselende samenstelling en met wisselende aandelen, een moordbende zouden vormen. Naast hoofdverdachte K. werden ook medeverdachten Gökhan C. em Hamza el H. veroordeeld. Zij kregen respectievelijk 24 jaar en acht maanden cel en zeven jaar cel opgelegd. Het OM eiste een straf van 25 jaar tegen C. en acht jaar cel tegen El H.

C. wordt verantwoordelijk gehouden voor het besturen van de vluchtauto na de moord op Gillis. Hij was betrokken bij de voorbereidingen op die moord.

De uitspraken tegen de andere verdachten worden later vandaag verwacht.