Brand in Spaans verpleeghuis: zeker vijf doden

Bij een brand in een Spaans verpleeghuis zijn zeker vijf doden gevallen.

De brand in het gebouw in de plaats Moncada, ten noorden van Valencia, begon kort voor middernacht. Zo'n twee uur later had de brandweer het vuur onder controle.

Bij aankomst van de brandweer stond een vleugel van het gebouw al volledig in brand. De slachtoffers konden niet aan het vuur ontkomen. In het verpleeghuis wonen voornamelijk ouderen die slecht ter been zijn, schrijven Spaanse media. Velen zitten in een rolstoel.

Rookvergiftiging

Reddingswerkers slaagden er nog wel in 25 anderen uit de brandende vleugel te redden. Drie bewoners werden zwaargewond met ernstige rookvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. Acht mensen zijn opgenomen met lichtere verwondingen, melden de Spaanse hulpdiensten op Twitter. De zeventig bewoners die woonden in de andere vleugels van het gebouw werden uit voorzorg geëvacueerd.

De Guardia Civil doet onderzoek naar het ontstaan van de brand. De lokale krant Las Provincias meldt dat kortsluiting in een zuurstofapparaat mogelijk het vuur heeft veroorzaakt. De gemeente Moncada heeft vanwege de dodelijke brand drie dagen van rouw afgekondigd.