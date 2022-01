Amerikaanse modejournalist André Leon Talley (73) overleden

De Amerikaanse modejournalist André Leon Talley is op 73-jarige leeftijd overleden. Talley was onder meer jarenlang creatief directeur bij het Amerikaanse modeblad Vogue en was vier seizoenen vast jurylid in America's Next Top Model.

Talley was een invloedrijke journalist die na zijn studie Franse literatuur onder meer werkte voor het Amerikaanse blad Women's Wear Daily en voor W. Daarna ging hij voor Vogue werken, waar hij van 1988 tot en met 1995 creatief directeur was, een invloedrijke positie in de Amerikaanse modewereld. Hij was de eerste zwarte Amerikaan die deze functie bekleedde.

Gewaagde stijl

Met zijn lengte van bijna 2 meter en zijn gewaagde stijl was hij een niet te missen gast bij grote internationale modeshows. Hij had ook gastrollen in onder meer Sex and the City en Empire.

De modejournalist werd geroemd om zijn kennis en werd in 2013 door Vanity Fair beschreven als "mogelijk de belangrijkste schakel met het verleden in de mode-industrie".

In de mode-industrie wordt geschokt gereageerd op het overlijden van Talley. Ontwerper Diane von Furstenberg prijst Talley voor zijn "glamoureuze wijze" waarop hij naar de wereld keek. "Niemand was grootser en had meer soul dan jij."