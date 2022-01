Israël zet Palestijns gezin in Oost-Jeruzalem alsnog huis uit

De familie die in het huis woonde zegt de woning al tientallen jaren geleden gekocht te hebben. Volgens Israël komt de grond toe aan de gemeente Jeruzalem. Die zegt op het terrein een school voor speciaal onderwijs te willen bouwen, bedoeld voor Palestijnse inwoners van de stad. Een Israëlische rechtbank oordeelde vorig jaar in het voordeel van de gemeente en gaf toestemming voor de ontruiming.

Hoewel er vaker ontruimingen plaatsvinden in Oost-Jeruzalem, raakt het conflict over deze woning in de wijk Sheikh Jarrah een gevoelige snaar. Vorig jaar leidde in dezelfde wijk de voorgenomen uitzetting van Palestijnen mede tot een kortdurende oorlog tussen Israël en Hamas.

De wijk geldt voor veel Palestijnen als een symbool voor wat zij zien als pogingen van Israël om hen de stad uit te drijven. Vele honderden Palestijnen dreigen uit huis gezet te worden in Oost-Jeruzalem, het deel van de stad dat Israël veroverde in 1967 en sindsdien bezet houdt. Israël ziet de hele stad Jeruzalem als zijn ondeelbare hoofdstad, een claim die door de internationale gemeenschap niet wordt erkend.