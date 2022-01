Vrouw overleden na steekincident Rotterdam

In Rotterdam is een vrouw om het leven gekomen bij een steekincident. Dat gebeurde in een woning aan de Lange Hilleweg in de wijk Feijenoord.

Nadat een man zich rond 23.45 uur had gemeld bij het politiebureau, rukten agenten uit naar het huis. Daar vonden ze de vrouw. De man is aangehouden.

De politie doet onderzoek bij de woning en roept getuigen op zich te melden.