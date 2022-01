Voormalige FARC-gijzelaar Ingrid Betancourt wil president Colombia worden

Ingrid Betancourt stelt zich opnieuw kandidaat voor het Colombiaanse presidentschap. In 2002 werd Betancourt, destijds senator, ontvoerd door de extreemlinkse guerrillabeweging FARC, zo'n acht maanden nadat ze had aangekondigd president te willen worden. Ze heeft ruim zes jaar vastgezeten.

"Ik ben hier om af te maken wat ik met velen van jullie in 2002 ben begonnen", zei Betancourt bij de aankondiging van haar kandidatuur. "Ik ben hier om de rechten af te dwingen van 51 miljoen Colombianen die geen gerechtigheid krijgen, omdat we in een systeem leven dat criminelen beloont."

Betancourt sluit zich aan bij een coalitie van centrumpartijen. Of ze uiteindelijk de kandidaat wordt van die coalitie zal in mei blijken. Dan worden er voorverkiezingen gehouden. In 2013 stelde Betancourt zich ook kandidaat, maar toen wist ze de voorverkiezingen niet te winnen.

Geketend

Op 29 mei zijn de presidentsverkiezingen. Grootste kanshebber is vooralsnog de linkse kandidaat Gustavo, Petro die voorheen burgemeester van de hoofdstad Bogota was. Hij is de kandidaat voor een coalitie van linkse partijen. Er moet nog een kandidaat gekozen worden voor de coalitie van rechtse partijen, die nu de zittende president Duque steunt. Hij is niet herkiesbaar.

Voor veel Colombianen werd Betancourt het symbool van de gruwelijkheden die de jarenlange strijd tussen de Colombiaanse regering en de FARC voortbracht. "Mijn verhaal is het verhaal van alle Colombianen", zei Betancourt. "Terwijl mijn collega's en ik vastgeketend waren aan onze nek, waren Colombiaanse families vastgeketend door corruptie, geweld en onrecht."

Ze werd in 2008 bevrijd bij een reddingsactie van het Colombiaanse leger. Na haar bevrijding speelde ze geen grote rol meer in het openbare leven. Ze bracht haar tijd voornamelijk door in Frankrijk met haar familie. Betancourt heeft een Franse echtgenoot.

Dodelijke demonstraties

In 2016 sloot de Colombiaanse regering een vredesakkoord met de FARC. Veel Colombianen zijn echter teleurgesteld in de periode die daarop volgde. De extreemlinkse beweging ELN en splintergroeperingen van de FARC erkennen het akkoord niet en zorgen op het Colombiaanse platteland voor veel geweld.

Ook om andere redenen is er veel onvrede in Colombia. De economie kromp in 2020 met 7 procent, waardoor de armoede toenam. Na een aangekondigde belastinghervorming gingen mensen vorig jaar in de lente massaal de straat op. De politie trad daarbij regelmatig hard op, waardoor tientallen doden vielen.