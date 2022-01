Aantal nieuwe boosters bijna gehalveerd, ministerie komt met posters en spotje

Het aantal gezette boosterprikken lag de afgelopen week veel lager dan een week eerder. In totaal werden er door de GGD's vorige week 1,1 miljoen boosterprikken uitgedeeld, terwijl dat in de week daarvoor nog 1,9 miljoen prikken waren, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Daarmee is de grootste vaart uit de boostercampagne. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangekondigd met een grotere mediacampagne te komen om het boostervaccinatiecijfer verder te verhogen.

Ruim de helft van de Nederlanders boven de 18 jaar heeft nu een boosterprik gehad. In totaal zijn er zo'n 7,75 miljoen boosterprikken gezet. Het ministerie van VWS mikt op een boostervaccinatiegraad van zo'n 90 procent van de mensen die ervoor in aanmerking komen.

Vooralsnog lijkt dat alleen het geval bij 60-plussers. Daar ligt het percentage inmiddels rond de 90 procent, zegt het RIVM. Hoe dat bij andere leeftijdsgroepen zit, is onduidelijk. GGD GHOR, de koepelorganisatie voor de GGD's, zegt wel over die cijfers te beschikken en die te delen met het RIVM, maar dat het RIVM gaat over het publiceren van die cijfers.

Komende week 300.000 afspraken gepland

Eind januari moest de boostercampagne worden afgerond, kondigde toenmalig minister De Jonge van VWS half december aan. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de 90 procent boostergraad voor het eind van de maand wordt gehaald. Om dat te bereiken moet er een totaal van ruim 11 miljoen prikken gezet zijn.

Komende week staan er ruim 300.000 afspraken gepland voor een boosterprik bij de GGD. Een woordvoerder zegt echter dat dat aantal nog kan oplopen. Zo zijn er mensen die nog moeten wachten tot hun tweede coronaprik of een opgelopen infectie meer dan drie maanden geleden is.

Ook zijn er GGD-locaties waar mensen zonder afspraak kunnen binnenlopen voor een booster. Dat is nu het geval bij zo'n 70 procent van de vaccinatielocaties, blijkt uit een overzicht van de Rijksoverheidswebsite Prikken Zonder Afspraak.

Posters en spotje

Om de prikcampagne een impuls te geven, zullen er op locaties door het land posters worden opgehangen, zoals op treinstations en in winkels, meldt VWS aan het persbureau ANP. Op de posters worden mensen er op attent gemaakt dat ze zonder een afspraak naar een vaccinatielocatie kunnen voor een booster.

Ook wordt er gewerkt aan een tv-spot en gekeken naar meer gerichte manieren om nog niet geboosterde mensen te bereiken. Daarbij valt te denken aan een sms-campagne voor ouderen.

Eerder leverden deskundigen al kritiek op het uitblijven van zo'n mediacampagne. In verschillende andere landen was wel al sprake van bijvoorbeeld tv-reclames om mensen aan te sporen een booster te nemen.