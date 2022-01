Hulp voor Drentse schapenhouders bij gebruik van wolfwerende rasters

Veehouders in Drenthe die wolfwerende rasters willen gebruiken om hun schapen te beschermen, kunnen hulp krijgen van een ondersteuningsteam. Dat team leert de veehouders onder meer hoe ze het hek het beste kunnen neerzetten, meldt RTV Drenthe.

Volgens de 'gebiedscommissie wolf' weten veel veehouders in de gebieden waar schapen worden aangevallen niet hoe ze de dieren het beste kunnen beschermen. Als er geen stalruimte is om ze veilig onder te brengen, is aanpassen van de rasters een optie.

Het team bestaat uit medewerkers van agrarisch uitzendbureau Abeos die een speciale training hebben gehad.

Genoeg stroom op raster

Ze leren een schapenhouder hoe ze moeten omgaan met een hoger raster met meerdere draden of een systeem met netten. Volgens de organisatie moeten veel veehouders wennen aan nieuw materiaal en moeten ze leren hoe ze de hekken het beste kunnen neerzetten. Ook leren de veehouders hoe ze voldoende stroom op het raster kunnen zetten. Doen ze dat niet. dan kunnen wolven soms toch door het hek komen.

Harry Oosterman van de wolvencommissie spreekt van een eerste stap. "We hopen binnenkort een wolvenconsulent aan te stellen.