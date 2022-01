Historicus Hans Goedkoop houdt toespraak bij Dodenherdenking

De toespraak tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt dit jaar gehouden door Hans Goedkoop. Aansluitend spreekt burgemeester Femke Halsema op de Dam, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt.

De jaarlijkse 5 mei-lezing wordt dit jaar gehouden in Oss door luitenant-kolonel Gijs Tuinman, die Ridder der Militaire Willemsorde is vanwege zijn bijdrage aan de missies in Afghanistan. De NOS zendt zowel de Nationale Herdenking als de 5 mei-lezing live uit op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en de app.

Tv-presentator en historicus Goedkoop treedt straks in de voetsporen van André van Duin, die vorig jaar een toesprak hield tijdens Dodenherdenking: