Vulkaan Tonga veroorzaakt olievlek bij kust Peru

Intussen is op Tonga nog steeds weinig duidelijk over de gevolgen van de vulkaanuitbarsting en de daardoor ontstane tsunami. Op het vliegveld van Tonga ligt een dikke laag as, waardoor de levering van hulppakketten, met daarin water en andere spullen, zeker een dag vertraagd is. De as heeft de luchtkwaliteit verslechterd en de kwaliteit van het drinkwater aangetast.

Communiceren met Tonga is vrijwel onmogelijk omdat de enige onderzeese glasvezelkabel naar de eilandengroep beschadigd is. Het kan volgens de beheerder een tot drie weken duren voor de kabel weer hersteld is. Australië en Nieuw-Zeeland hebben gisteren vliegtuigen gestuurd om te bekijken hoe de situatie daar nu is.

Volgens de Nieuw-Zeelandse autoriteiten zijn er twee doden gevallen, onder wie een Britse vrouw. Verder is er veel schade aan huizen rond het kustgebied en aan vakantieresorts.

Dit zijn satellietbeelden van de ontploffing: