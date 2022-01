Drentse amateurspeurders vinden zilveren Engelse munten uit dertiende eeuw

Twee amateurspeurders hebben met een metaaldetector in Drenthe vier zilveren munten uit de dertiende eeuw gevonden. Het gaat mogelijk om zogenoemde 'long cross pennies', uit de tijd van koning Hendrik III, die Engeland regeerde van 1216 tot 1272.

Tim Zijlstra en Jeffrey van der Vlis vonden de munten op een stuk landbouwgrond. Op basis van onderzoek van onder meer bodemkaarten vermoedden ze dat daar ooit een klooster had gestaan.

"Daarop voortbordurend kwamen we bepaalde grondlagen tegen die duiden op vroegere bewoning. Uiteindelijk kwam die muntschat omhoog", zegt Zijlstra tegen RTV Drenthe. "Dat gaf wel een euforisch gevoel." Ze houden de locatie geheim, om 'speurtoerisme' niet in de hand te werken.

Zijlstra en Van der Vlis gaan al sinds hun veertiende met de metaaldetector op pad. De vondst van de munten vinden ze de kroon op hun werk. Over de waarde ervan houden ze zich op de vlakte. "Dat vragen mensen altijd als we wat vinden, maar het gaat ons veel meer om de geschiedenis erachter. Iemand had deze munt bij wijze van spreken duizend jaar geleden in zijn hand en nu heb ik hem vast. Dat is gewoon bijzonder", zegt Van der Vlis.

De munten worden, samen met andere bodemvondsten van het tweetal, tentoongesteld in het Hunebedmuseum in Borger.