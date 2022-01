Drie minderjarigen vast voor dood 16-jarige in Amsterdam-Zuidoost

Er zitten drie minderjarige jongens vast na het dodelijke schietincident van gisteren in een woning in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij kwam een 16-jarige jongen om het leven.

Twee van de jongens waren gisteren in het huis van het schietincident, zij zijn toen aangehouden. Een derde verdachte meldde zich later bij de politie. Ook hij zit vast.

Volgens de politie is het onduidelijk wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. De politie kreeg rond 19.15 uur een melding van het incident, een uur later overleed de jongen. Of er sprake was van een ongeluk of dat het om opzet gaat, is onduidelijk. De politie wil er niets over zeggen.

"Chillen"

Tegen De Telegraaf verklaarden aanwezigen bij de woning dat het gaat om een groep vrienden, en dat ze aan het 'chillen' waren. De vader van een van de aangehouden jongens vertelde de krant dat hij de jongens recent heeft gewaarschuwd.

"Ik zei tegen ze, want Armando en mijn zoon zijn echt goede vrienden: 'jongens, zorg ervoor dat jullie op het rechte pad blijven. Ze rookten wel samen en zo, namelijk", zegt de vader.