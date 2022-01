Directeur Tata Steel schuldbewust: we zijn te laat begonnen met schoner produceren

Tata Steel is te laat begonnen met het vergroenen van het productieproces. Dat zegt directeur Hans van den Berg van de staalfabriek tegen NH Nieuws. De kritiek op het bedrijf heeft het proces volgens Van den Berg "wel degelijk versneld".

Van den Berg ziet in dat er een hoop moet gebeuren en veel verbeteren. "Altijd dat verhaal van de waslijn, waar je met je vinger een laagje stof van Tata vanaf kunt halen. Dat is niet meer van deze tijd. Dat wil je toch niet meer? Dat was vroeger misschien normaal, maar nu toch niet meer", vertelt hij aan de regionale omroep.

Tata Steel is het grootse productiebedrijf en de grootste CO2-uitstoter van Nederland. De staalfabriek ligt al jaren onder vuur. Vorig jaar september bleek uit een kritisch RIVM-rapport dat mensen die in de buurt van het bedrijf wonen, worden blootgesteld aan veel meer schadelijke stoffen dan mensen in de rest van het land.

Waterstof

Het bedrijf maakte vorig jaar bekend te gaan stoppen met het gebruik van steenkolen bij de productie van staal, waardoor de uitstoot van fijnstof en CO2 verminderd wordt. In eerste instantie wil het bedrijf overstappen op aardgas en uiteindelijk op groene waterstof.

In 2030 zouden steenkolen niet meer nodig moeten zijn. Verder wil het bedrijf de stof-, stank- en geluidsoverlast verminderen en tegelijkertijd winstgevend blijven.

Van den Berg geeft toe dat dit alles bij elkaar veel is. Maar het is volgens de directeur niet zo dat één van die dingen zomaar geschrapt kan worden. "De overlast en de uitstoot die we veroorzaken moet in een korte tijd worden opgelost. Het is cruciaal dat dat slaagt."

Vertrouwen terugwinnen

Ook is het volgens Van den Berg lastig om duidelijk te maken dat het bedrijf op de goede weg is. "We liggen niet onder een vergrootglas, maar onder een microscoop. Alle documenten richting overheid, alles wordt gewobt, alles wordt doorgegraven, dat is de realiteit. En via sociale media wordt alles heel snel gecommuniceerd. En je hebt het wantrouwen, en daar zou ik wel vanaf willen. Dus we moeten nog beter communiceren."

Volgens Van den Berg is het belangrijk dat het vertrouwen van veel inwoners van IJmond wordt herwonnen. "We moeten gewoon fysiek verbeteren. Volgens onze metingen doen we dat al, maar het begint pas door te werken als de perceptie van omwonenden verandert. Zo van: ze zijn aan het waarmaken, wat ze gezegd hebben", zegt hij.

"Het zou mooi zijn als we in 2022 weer een stapje in die richting maken. Maar ik heb niet de illusie dat aan het eind van dit jaar het vertrouwen weer helemaal terug is."