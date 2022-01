Zij demonstreren vanmiddag tegen de corona-maatregelen

"De eerste keer dat ik demonstreerde was in oktober 2020. Ik dacht na drie weken corona: ik zie geen lijken op straat, voor mijn gevoel is er niets aan de hand. Wel gek dat er allemaal restricties gelden en dat de overheid bepaalt wat ik in mijn eigen huis doe.

Ik vond dat ik iets moest doen. Ik kan eigenlijk niets anders doen dan actief zijn op sociale media, mijn programma op de lokale radio maken en demonstreren. Ik ga bijna iedere week naar een demonstratie. Zo heb ik er in elk geval voor mijn gevoel alles aan gedaan wat in mijn macht ligt om de situatie in Nederland te verbeteren. Het is belangrijk om geen minachting meer te hebben voor elkaar, maar respect. Daarom sta ik er.

Het gaat mij om de algehele maatschappij, dat de regering bijna alles heeft stopgezet en dat er zoveel onderliggend leed is. Je hoort allemaal schrijnende verhalen over depressieve jongeren en eenzame bejaarden. De maatregelen doen niemand goed. Ik zie ook vanuit mijn werk in de zorgsector hoe bang mensen waren en werden gemaakt.

Op het feit dat ik demonstreer krijg ik veel positieve reacties, maar af en toe zijn er ook negatieve. Soms reageren mensen niet inhoudelijk op mijn verhaal, maar zeggen ze: jij als organisatieadviseur in de zorg, hoe kun je dat nou zeggen? Dat vind ik heel naar. Kritiek wordt niet gewaardeerd."

Ik weet zeker dat er mensen zijn overleden in het begin en ik weet zeker dat de ziekenhuizen daar heel druk mee zijn geweest. Maar het is ook zo dat virussen gewoon bij het leven horen. Die moet door de wereld razen, daar word je als mens ook sterker van. Sommige mensen worden misschien ziek, andere sterven, maar ook dat hoort bij het leven.

Ik stop pas met demonstreren als alle maatregelen zijn opgeheven. De overheid moet verder kijken dan alleen de zorg.

Wat mij is opgevallen na een jaar demonstreren, is dat er altijd een goede sfeer is. In het begin waren we met een paar duizend mensen, eigenlijk altijd dezelfde. Sinds september 2021 merk ik dat veel mensen klaar zijn met de maatregelen, want iedereen dacht: na de zomer zijn we ervan af, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus toen werd de groep ineens veel groter, ik zie elke keer weer heel veel nieuwe mensen."