Drukgolf van vulkaanuitbarsting Tonga in Nederland gemeten

Hoe heftig een tsunami wordt, is vlak na een uitbarsting lastig te voorspellen. In Californië wordt ook gewaarschuwd en komen de golven niet hoger dan een centimeter of 80. Toch is dat genoeg om een parkeerplaats en een aantal auto's onder water te zetten.

Bliksem

De uitbarsting is door meerdere satellieten goed vastgelegd. In verschillende animaties is de aswolk van inmiddels ruim 500 kilometer breed goed te zien. Wat daaronder minder goed te zien is, is de bliksem. Die ontstaat doordat de hete as met geweld de koude lucht in wordt gestuwd: