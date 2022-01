Oekraïne beschuldigt Wit-Russische groep van platleggen websites

Oekraïne zegt dat de hack gisteren van Oekraïense overheidswebsites het werk was van een Wit-Russische computerspionagegroep. Die zou malware hebben gebruikt die identiek is aan die van een Russische hackersgroep.

Websites van onder meer het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken en de Veiligheids- en Defensieraad waren gisteren doelwit van een digitale aanval. Wie de sites bezocht kreeg in het Oekraïens, Russisch en Pools te lezen: "Wees bang en vrees het ergste."

Oekraïense functionarissen wezen gisteren met de beschuldigende vinger naar Rusland. Dat land deed de beschuldiging af als "ongefundeerd".

UNC1151

Volgens Serchi Demedjoek van de Veiligheids- en Defensieraad was de hack het werk van UNC1151. Dit zou een Wit-Russische groep zijn die eerder behalve in Oekraïne ook in Litouwen, Letland en Polen actief is geweest. "De malware die ze gebruiken, lijkt heel erg op de malware die gebruikt wordt door ATP-29. Deze groep specialiseert zich in digitale spionage voor de buitenlandse inlichtingendienst."

Oekraïne denkt dat het hier niet bij blijft. "De beschadiging van de sites was slechts een afleiding van destructievere acties achter de schermen waarvan we de gevolgen binnenkort gaan merken", zei Demedjoek.