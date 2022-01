'Dit gun je ook de horeca', zegt de bisschop die zijn haar laat knippen

Het is druk bij veel kappers. Bij winkeliers is sprake van "een gezellige toeloop" nu ze voor het eerst in vier weken tijd weer open zijn, zegt Paul te Grotenhuis van brancheorganisatie INretail. Volgens hem is het nergens in Nederland té druk met shoppers. De Nederlandse BOA Bond bevestigt dat beeld.

Een van de eerste klanten die zich vandaag bij de kapper meldden, was de Roermondse bisschop Harrie Smeets. Zoals altijd liet hij zijn haar doen bij een zaak pal om de hoek bij het bisschoppelijk paleis.

Eigenlijk had hij net voor de Kerst naar de kapper gewild, maar dat mislukte. Smeets is dus blij dat het nu eindelijk kan en dat veel zaken weer open zijn. Hij gunt dat ook de horeca, "Zonder er verder een oordeel over te vellen", zegt hij bij de regionale omroep 1Limburg. "Mensen die er hun boterham mee verdienen, hebben het niet gemakkelijk."

Dingetjes die je graag wilt hebben

In de Kerkstraat in Veendam is een vrouw op weg naar de HEMA. "Ik dacht: ik ga gelijk even naar de winkel", zegt ze bij RTV Noord. "Ik heb dit toch wel gemist. Er zijn dingetjes die je graag wilt hebben en dan moet je wachten. Wat een ellende."

Het beeld is vrijwel overal hetzelfde: gezellige drukte. "Met een klant per 5 vierkante meter kunnen wij een normale klantenstroom aan", laat een woordvoerder van Action weten, "en die was er vandaag." Een woordvoerder van parfumerieketen ICI Paris XL heeft het over "gewone zaterdagdrukte".

Meer mondkapjes

"Ik weet natuurlijk niet alles, maar wat ik hoor is dat het overal redelijk goed gaat", zegt Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond. In de winkelstraten is het niet te druk en het bonnenboekje hebben zijn collega's niet getrokken. "Maar dat was ook niet de bedoeling. Nee, het is goed gegaan. Ik hoor van de boa's dat er ook meer mensen zijn die buiten een mondkapje dragen en dat de sfeer goed was."

Te Grotenhuis van INretail spreekt van een gevoel van opluchting nu de winkels weer open zijn en open blijven: "Hier waren we zó aan toe."

Rond 15.00 uur vanmiddag vroeg hij de centrummanagers van de belangrijkste winkelsteden hoe het toen liep. "Grosso modo is het vooral gemoedelijk", zegt Te Grotenhuis op basis van de inventarisatie. Op een aantal plekken, zoals Groningen en Delft, was het even "lekker druk". "Maar het is absoluut niet zo vol in de winkelstraten als het op een zaterdagmiddag vóór corona kon zijn."

Hij prijst de samenwerking met de boa's die op sommige plekken de shoppers maanden om door te lopen, belijning hadden aangebracht en soms zelfs hekjes hadden geplaatst. Bij veel winkels hielden de handhavers ook in de gaten of er niet te veel mensen tegelijk binnen waren.