Aanmeldingen voor Kapsalon Theater van Diederik Ebbinge stromen binnen

Artiesten, theaters en kappers staan in de rij om mee te doen aan de protestactie Kapsalon Theater. Diverse theaters door het hele land worden woensdag omgebouwd tot kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon. Terwijl mensen daar geknipt worden, treden er artiesten op. "We krijgen nogal veel aanmeldingen", laat initiatiefnemer en acteur Diederik Ebbinge weten op Twitter.

De cultuursector blijft vooralsnog tot ten minste 25 januari dicht. Dan is het volgende beslismoment van het kabinet. Versoepelingen in de cultuursector staan volgens premier Rutte bovenaan de prioriteitenlijst. Maar het is niet mogelijk om ook de cultuursector te openen, vindt het kabinet, omdat de huidige versoepelingen al kunnen leiden tot 80.000 besmettingen per dag. "Ik snap dat ze hiervan balen, ik vind het ook verschrikkelijk", zei de minister-president gisteren in de persconferentie.

Maar Ebbinge wilde het daar niet bij laten zitten. "Ik heb de Kleine Komedie gebeld en gevraagd: 'Kunnen jullie de zaal woensdag niet een dag ombouwen tot kapsalon?'" In het Amsterdamse theater passen normaal maximaal 500 mensen. "Maar wij willen er 50. Met mondkapjes en QR-codes, we houden ons aan alle regels waar kapsalons ook aan moeten voldoen."

Ebbinge legt uit hoe de Kleine Komedie wordt omgetoverd tot kapsalon: