Experts: goed dat kabinet grafieken gebruikt, maar kies wel de juiste

"U dacht misschien: een nieuw kabinet, een nieuwe minister (...) dat betekent wellicht een andere manier van communiceren. En dat gaat ook gebeuren maar niet meteen vandaag", opende premier Rutte de coronapersconferentie. Toch was de manier van communiceren wel degelijk anders.

Zo gebruikte de kersverse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers voor het eerst grafieken om zijn betoog te ondersteunen. Experts vinden dat een grote verbetering met eerdere persconferenties. Maar in sommige gevallen leidden de afbeeldingen op het scherm naast Kuipers juist af van zijn verhaal, of voegde het weinig toe.

Nog helderder

Onder de streep is er volgens kenners geluisterd naar kritiek en zijn er stappen gezet in de goede richting. Maar ze stellen ook dat er nog veel verbetering mogelijk en nodig is om de boodschap helder over te laten komen bij iedereen in Nederland.

Volgens Rutte gaat dat ook gebeuren. Hij zei dat er nog wordt gekeken naar de beste manier om aanpassingen in het coronabeleid bekend te maken. Wat Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie, betreft wordt het videoscherm in ieder geval een blijvertje.

"Met plaatjes ter ondersteuning help je mensen de info beter te begrijpen. Alleen moeten die plaatjes wel synchroon lopen met het betoog en dat was nu vaak niet het geval." Als voorbeeld wijst ze op de grafiek waarop te zien was dat de besmettingscijfers in vier landen fors zijn gestegen: