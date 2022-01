'Rusland bereidt provocatie voor om Oekraïne binnen te kunnen vallen'

Rusland bereidt in het geheim een provocatieactie voor in Oekraïne om een excuus te hebben om het buurland binnen te vallen. Dat claimt de woordvoerder van het Witte Huis in een persverklaring.

Volgens een Pentagon-functionaris is er bewijs dat Rusland mensen heeft getraind om in Oekraïne een aanslag te plegen tegen pro-Russische opstandelingen in het oosten van het land. Ook zou hun geleerd zijn hoe ze explosieven moeten gebruiken bij de sabotageactie.

Het Oekraïense ministerie van Defensie stelt ook dat Rusland provocateurs inzet. De woordvoerder van Poetin spreekt de beschuldiging tegen: "Tot nu toe zijn al deze verklaringen ongegrond".

100.000 Russische militairen

De informatie uit de VS over de provocatieplannen komt aan het eind van een week met drie ontmoetingen tussen Russische en westerse functionarissen. Daarbij stond de gespannen situatie aan de grens van Oekraïne centraal. Daar zijn zo'n 100.000 Russische militairen samengetrokken. Gesprekken over de terugtrekking van die troepen verlopen moeizaam.

Rusland eist dat de NAVO zich terugtrekt uit alle landen die tijdens de Koude Oorlog onder de Russische invloedssfeer vielen. Ook willen de Russen de garantie dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO.

In deze video wordt dit verder uitgelegd: