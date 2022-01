Britse Vogue: negen zwarte modellen op cover is statement

"De nieuwe cover geeft aan dat we in een tijdperk leven waarin zwarte schoonheid steeds meer wordt gevierd", zegt de Nederlandse lifestyle-journalist Janice Deul in een reactie. Maar ze heeft ook haar bedenkingen bij de foto.

De boodschap die Vogue wil communiceren is volgens Deul helder, maar er is op sociale media ook veel commotie over, zegt ze. "Sommige modellen zijn zo donker neergezet dat je hun gezichten amper ziet. En het gaat juist om hun identiteit als beautyiconen van een nieuwe tijd."

Deul hoopt dat de Nederlandse Vogue ook inclusiever wordt. De nieuwe hoofdredacteur Yeliz Çiçek maakt zich al langer hard voor meer diversiteit in de Nederlandse samenleving.

Op de catwalks is de diversiteit de laatste tijd sterk toegenomen. Uit het diversiteitsrapport van Fashion Spot blijkt dat tijdens de herfst- en wintershows van vorig jaar 43 procent van de vrouwelijke modellen van kleur was.