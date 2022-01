Groot gat in Rotterdamse winkelstraat ontstaan door gesprongen waterleiding

In een winkelstraat in de Rotterdamse wijk Oude Noorden is een groot gat ontstaan. Een waterleiding in de Zwart Janstraat sprong daar vannacht rond 04.00 uur, waardoor de straat vol met water liep. Het is nog niet bekend of het waterschade heeft aangericht bij de naastgelegen horeca- en winkelpanden, meldt regionale omroep Rijnmond.

Waterleidingbedrijf Evides heeft de leiding rond 05.30 uur afgesloten. Zo'n 150 aansluitingen op deze waterleiding rondom de Zwart Janstraat hebben daardoor geen water. Een woordvoerder van Evides laat aan Rijnmond weten dat het bedrijf hoopt dat de waterleiding en de straat tegen 12.00 uur hersteld zijn.

Buurtbewoners kunnen tot die tijd water tappen bij twee watertappunten die het bedrijf heeft geïnstalleerd.