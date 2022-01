Gouverneur houdt vrijlating moordenaar Robert F. Kennedy tegen

De moordenaar van Robert F. Kennedy komt toch niet vrij. De gouverneur van Californië heeft dit tegengehouden omdat hij vindt dat schutter Sirhan Sirhan niet genoeg geleerd heeft van zijn straf. De reclassering oordeelde vorig jaar nog dat hij op vrije voeten kon komen.

"Ik heb vastgesteld dat Sirhan niet de verantwoordelijkheid en het inzicht heeft ontwikkeld die nodig zijn voor zijn veilige vrijlating in de gemeenschap", schrijft gouverneur Gavin Newsom in een opiniestuk in de Los Angeles Times.

Sirhan schoot Robert Kennedy in 1968 dood na een verkiezingsbijeenkomst in Los Angeles. Kennedy was toen bezig aan een campagne om net als zijn eerder vermoorde broer John president van de VS te worden. De Palestijns-Jordaanse Sirhan noemde de steun van RFK voor Israël als motief.

Voor de moord kreeg Sirhan de doodstraf, maar dat vonnis werd in 1972 omgezet in levenslang toen Californië de doodstraf afschafte. Hij vroeg al vijftien keer eerder vergeefs om vrijlating. Vorig jaar maakte de openbaar aanklager daar voor het eerst geen bezwaar tegen. Ook een aantal kinderen van Kennedy sprak zich uit voor de vrijlating van Sirhan Sirhan.

Dankbaar en diep opgelucht

Een zoon van Kennedy, die vorig jaar aanwezig was bij de hoorzitting over zijn invrijheidsstelling, noemde het "overweldigend" om Sirhan persoonlijk te zien. "Mijn hele leven vreesde ik hem, maar ik ben dankbaar dat ik hem vandaag kan zien als een mens die medelijden en liefde verdient."

Ethel Kennedy, de weduwe van Robert F. Kennedy, en zes van hun kinderen brachten na de beslissing van Newsom een gezamenlijke verklaring naar buiten waarin ze zeggen "dankbaar en diep opgelucht" te zijn. "Zijn beslissing vertegenwoordigt de rechtvaardiging van de rechtsstaat over iedereen die deze met haat en geweld verraden."