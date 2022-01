Doodgeschoten gevangene (21) zat in laatste fase jeugd-tbs

De 21-jarige man die gisteren werd doodgeschoten door de politie nadat hij was ontsnapt uit een jeugdgevangenis in Breda zat in de laatste behandeling van de zogeheten PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd. Bij die behandeling wordt een jongere met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis opgenomen in een justitiële jeugdinrichting.

Omdat hij in de laatste fase zat werd er een verlofplan opgesteld. Sinds augustus mocht hij op onbegeleid verlof en doordeweeks buiten de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker werken, schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief.

Gisteren kreeg de inrichting van de werkgever van de man de melding dat hij eerder op de dag drie uur afwezig was geweest. Twee medewerkers uit de inrichting zijn hem toen met een auto gaan ophalen om hem terug te brengen naar de inrichting.

Vuurgevecht met Belgische politie

Toen de man met de medewerkers in de auto zat bleek hij over een vuurwapen te beschikken. Hij dwong hen om hem naar België te vervoeren. Daar werden ze vrijgelaten, waarop ze de politie belden.

In de plaats Brecht zou de Belgische politie hem even na 16.00 uur tot stoppen hebben proberen dwingen. Er ontstond een vuurgevecht waarbij volgens de Belgische justitie over en weer werd geschoten. De ontsnapte gevangene kwam daarbij om het leven.

Dit zijn beelden van het schietincident: