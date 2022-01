Stakende Franse leraren massaal de straat op: 'Niet goed beschermd en puinhoop'

Franse docenten staken massaal tegen het coronabeleid van president Macron en onderwijsminister Blanquer. De leraren vinden dat er niet genoeg gedaan wordt om ze te beschermen in de omikronpiek en dat het huidige beleid tot een grote puinhoop in de klassen leidt.

Stakende docenten gaan in zo'n zeventig steden de straat op, waaronder Parijs, Lyon, Nice en Rouen. Naar schatting is de helft van de Franse scholen dicht. Hoeveel leraren er precies staken, is niet bekend. De schattingen van de bonden en gegevens van het ministerie lopen sterk uiteen.

Basisonderwijsvakbond SNUipp-FSU, die opriep tot de staking, schat dat driekwart van de onderwijzers meedoet. De vakbond van het voortgezet onderwijs, SNES-FSU, schat dat 62 procent leraren uit het voortgezet onderwijs, vandaag staakt. Volgens het ministerie van onderwijs is dit 38,4 procent (PO) en 23,7 procent (VO). Ook de grootste vereniging van ouders van leerlingen steunt de acties.

Succes of niet?

Macron zei deze week dat Frankrijk van alle landen zijn scholen het meest open houdt en noemde dat een van Frankrijks grootste successen in de coronapandemie. Maar de onderwijsbonden vinden dat de prijs veel te hoog is. Leraren en leerlingen zijn niet goed beschermd en het aantal besmettingen is hoog opgelopen, waardoor nu zo'n 10.000 klassen thuis zitten.

De bonden zeggen dat in die chaos niet goed geleerd kan worden. Ze eisen dat leerlingen en docenten beter beschermd worden, onder meer door het verstrekken van betere mondmaskers en de ventilatie in de klaslokalen te verbeteren.

De demonstranten verzamelen zich in de grote steden: