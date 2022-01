Ongevaccineerde Canadese vader mag kind niet zien

In Canada heeft een gescheiden ongevaccineerde vader het recht verloren om zijn 12-jarige kind te ontmoeten. Een rechter in de provincie Quebec heeft geoordeeld dat het in het belang van het kind is dat hij zijn vader voorlopig niet ziet.

Het lijkt erop dat dit de eerste keer is dat een ouder contact met een kind wordt ontzegd omdat de ouder niet is gevaccineerd.

De vader was zelf half december naar de rechter gestapt met het verzoek om zijn kind in de kerstvakantie vaker te mogen zien. De rechter deed op 23 december uitspraak, maar het vonnis is pas nu in het nieuws gekomen. De moeder verzette zich tegen het verzoek van de vader en vertelde de rechtbank dat ze kort geleden had ontdekt dat haar ex niet gevaccineerd is en een complotdenker is.

Het kind is wel gevaccineerd, maar volgens de rechter biedt dat geen volledige bescherming tegen het coronavirus, en zeker niet tegen de omikronvariant.

Complotdenker

De vader erkende tegenover de rechter dat hij twijfels heeft over het coronavaccin, maar zei dat hij zich wel aan de coronamaatregelen houdt. Volgens de rechter blijkt uit zijn Facebookpagina echter dat hij een complotdenker is en lijkt het er sterk op dat hij de coronamaatregelen negeert.

Voor de rechter speelde verder mee dat de moeder samen met haar huidige partner ook nog twee jonge kinderen heeft, die niet zijn ingeënt, omdat kinderen onder de vijf jaar niet worden gevaccineerd.

Het vonnis geldt voor beperkte tijd, omdat de situatie rond corona snel verandert. Ook herkrijgt de vader het recht om zijn kind te zien als hij zich alsnog laat vaccineren.

Quebec

Quebec heeft van alle Canadese provincies de meeste coronadoden en het aantal besmettingen loopt de laatste weken snel op. Deze week kondigde de premier van Quebec een speciale belasting aan voor ongevaccineerden.

Bijna negentig procent van de bevolking van de provincie is gevaccineerd, maar van de coronapatiënten in de ziekenhuizen is meer dan tweederde niet gevaccineerd.