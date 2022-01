Na 9 jaar man opgepakt voor viervoudige Alpenmoord

De Franse politie heeft negen jaar na de beruchte Alpenmoord er een persoon voor opgepakt. Bij de moordaanslag kwamen in 2012 een Brits-Iraakse man, zijn vrouw en haar moeder om het leven. Ook werd een toevallig passerende Franse fietser vermoord. De twee dochters van het echtpaar, destijds 4 en 7 jaar oud, overleefden de aanslag.

De politie tast nog altijd in het duister over het motief. Een familielid werd opgepakt omdat de moorden mogelijk met een erfeniskwestie te maken hadden, maar die man kwam vrij wegens gebrek aan bewijs. Speculaties dat de vermoorde man, werkzaam in de satelliet-industrie, misschien bij spionage betrokken was, leidden ook nergens toe.

De politie heeft in het belang van het onderzoek nog geen details vrijgegeven over wie er nu is opgepakt of waarom. Franse media melden dat het gaat om een persoon die in 2014 ook al was verhoord door de politie omdat hij in de buurt van de plaats delict was geweest.

Die persoon zou destijds hebben verteld dat hij in de buurt aan het paragliden was geweest, maar in een nieuw gesprek met de politie waren er volgens Franse media inconsistenties in zijn verhaal.