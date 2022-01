Onderscheiden rat die landmijnen in Cambodja opspoorde dood

Een rat die in vijf jaar tijd meer dan honderd landmijnen heeft opgespoord in Cambodja, is op achtjarige leeftijd doodgegaan. De gambiahamsterrat Magawa kreeg in 2020 een onderscheiding van de Britse dierenartsenorganisatie PDSA voor moed en levensreddend werk.

Gambiahamsterratten hebben een scherpe reuk en kunnen goed getraind worden. Ze worden niet alleen gebruikt bij het zoeken naar landmijnen, maar kunnen ook de ziekte tbc diagnosticeren.

Hoewel er dus ook andere ratten zijn die helpen landmijnen op te sporen, was Magawa de succesvolste. Hij werd geboren in Tanzania en vervolgens aan het werk gezet in Cambodja, een van de landen met de meeste landmijnen ter wereld.

Hier zie je Magawa toen hij vorig jaar werd onderscheiden: