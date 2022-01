Nieuwe buitenlandminister Hoekstra: EU aan tafel bij Rusland en VS

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft op zijn eerste dag een bezoek gebracht aan EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell. Ze spraken in Brussel onder meer over de spanningen aan de grens met Oekraïne en Rusland. Hoekstra wil, net als Borrell, dat de EU een rol krijgt bij de gesprekken over de situatie.

Rusland en de Verenigde Staten bespreken de hoog opgelopen spanningen aan de Oekraïense grens deze week. Ook is er overleg tussen Rusland en de NAVO. De EU schuift niet aan. Wel is er donderdag een bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

"Wat daar gebeurt, raakt natuurlijk ook rechtstreeks Europa, raakt natuurlijk ook de Europese Unie. Dus ik deel de opvatting dat ook de EU hier een rol in heeft", zei Hoekstra na zijn gesprek met Borrell. Die beklaagde zich eerder ook over het ontbreken van Europa bij de overleggen.