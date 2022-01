Tennet test nieuwe techniek voor aanleg elektriciteitsnet in Oirschot

Netbeheerder Tennet test een nieuwe techniek bij de aanleg van een ondergronds elektriciteitsnet tussen Tilburg-Noord en Best. De elektriciteitskabels worden over een lengte van twee kilometer aan een stuk door aangelegd, zonder tussentijds te graven. Volgens de netbeheerder gaat het om een primeur.

Met een gemiddelde snelheid van zo'n zes meter per uur, graaft de boor zich vanuit Oirschot een weg richting Tilburg-Noord. Dat gaat zonder stoppen 24 uur per dag, zeven dagen in de week door, en gebeurt op 'slechts' een diepte van twee meter, beschrijft Omroep Brabant.

Normaal gesproken moet er bij de aanleg van ondergrondse kabels veel gegraven worden. Met deze nieuwe boor is dat niet meer nodig. Volgens een woordvoerder van Tennet heeft dat veel voordelen. "Er is veel minder impact op stad, natuur en milieu, omdat we over een langere lengte in één keer kunnen boren. Daardoor hebben we minder boorpunten nodig."

Nu nog bovengronds

Het nieuwe tracé vervangt het bestaande hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Best. Dat loopt nu nog bovengronds over een lengte van 32 kilometer door de dorps- en stadskernen van Best, Oirschot en Moergestel via 110 hoogspanningsmasten. De nieuwe verbinding ligt straks volledig onder de grond en vrijwel overal parallel aan de A58.

Het aanleggen van het nieuwe ondergrondse elektriciteitsnet duurt nog tot eind dit jaar. Daarna worden de hoogspanningsstations in Best en Tilburg-Noord vernieuwd. Als het tracé in gebruik is, begint Tennet met het verwijderen van de hoogspanningsmasten en de oude kabels boven de grond. Over ruim twee jaar moet het klaar zijn.