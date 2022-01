NVWA verbiedt hallucinerende en verlammende kruidenmengsels

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verbiedt de kruidenpreparaten Shambala en Open up. Ze zijn gevaarlijk voor de gezondheid, werken hallucinerend en kunnen verlammingen veroorzaken. Ook als er maar weinig van wordt gebruikt, zegt de NVWA.

Radiopresentator Giel Beelen maakte op een spiritueel platform reclame voor Shambala, dat hij in zijn eigen webshop te koop aanbood. Het kruidenpreparaat zou de gebruiker helpen om zijn "innerlijke zelf te vinden".

De NVWA begon een onderzoek nadat er een melding over vergiftiging van een gebruiker was binnengekomen. Ook het preparaat Open up, dat dezelfde samenstelling heeft, werd onderzocht.

Braken en coördinatiestoornissen

Volgens de NVWA moeten verkopers onmiddellijk stoppen met het aanbieden van de middelen, omdat er gevaarlijke stoffen in zitten. De NVWA ziet erop toe dat de middelen uit de winkel worden gehaald.

"Bij blootstelling aan hogere doseringen van deze stoffen kunnen misselijkheid, braken en ernstigere effecten zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming optreden", zegt de NVWA.

Ook als de middelen maar een keer gebruikt worden, kan dat al problemen opleveren. Zo is er volgens de onderzoekers een risico op pupilverwijding of een lage bloeddruk.