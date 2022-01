Bloedrode zonsopkomst zorgt voor prachtige plaatjes

Vroege vogels werden vanochtend aangenaam verrast door een bloedrode lucht. Tientallen foto's kwamen er vanochtend bij de NOS binnen van prachtige vergezichten bij zonsopkomst. Maar waar komt deze bijzondere rode zonsopkomst vandaan? Weervrouw Willemijn Hoebert legt uit.

De rode kleur heeft te maken met heel veel kleine waterdruppeltjes die in de atmosfeer hangen. 's Ochtends vroeg is er vaak veel vocht in de onderste luchtlagen, want zeker in dit jaargetijde kan er 's nachts, bij weinig wind, makkelijk mist of nevel ontstaan.

Als de zon opkomt, leggen de zonnestralen door de lage stand van de zon een lange weg af naar jouw oog. Op die weg zitten miljoenen kleine waterdruppeltjes die het zonlicht verstrooien en breken. De rode kleuren in het zonlicht worden het minst verstrooid en die kleuren bereiken dus het beste jouw oog en daardoor neem jij die rode kleur waar.

Vandaag hebben we ook nog te maken met wolken hoger in de lucht. De laagstaande zon schijnt die wolken prachtig aan van onderen en dat levert magische plaatjes op.