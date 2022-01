Miljonair Robert Durst, die moorden per abuis toegaf in documentaire, overleden

De Amerikaanse miljonair Robert Durst is op 78-jarige leeftijd overleden in de gevangenis. Hij zat sinds oktober een levenslange straf uit vanwege de moord op een vriendin in 2000. Het slachtoffer Susan Berman zou uit de school hebben willen klappen over de moord op Dursts vrouw in 1982. Voor de dood van zijn vrouw is Durst nooit veroordeeld, maar in oktober werd hij wel in staat van beschuldiging gesteld.

Over Durst werd in 2015 de documentaireserie The Jinx gemaakt. Daarin gaf Durst per ongeluk toe dat hij schuldig was aan de moorden op Berman, zijn eigen vrouw en een buurman. Toen Durst na een interview naar de wc ging, had hij niet door dat zijn opgespelde microfoon aan was blijven staan. Te horen was hoe hij in zichzelf praatte: "Wat heb ik in hemelsnaam gedaan? Ze allemaal vermoord, natuurlijk."

Voor de dood van zijn buurman in 2001 is hij vrijgesproken. Volgens Durst doodde hij de man uit zelfverdediging. Dat hij het lichaam vervolgens in stukken hakte, was omdat hij in paniek raakte, aldus Durst.

Vermomming en broodje kip

Het verhaal van Durst en de manieren waarop hij justitie probeerde te ontlopen, zijn opmerkelijk. Zo leefde hij onder meer een tijd als doofstomme vrouw.

In 2001 leefde Durst onder dat alias in Galveston in Texas. Daar kreeg hij op een zeker moment ruzie met zijn buurman Morris Black. Hij trok een vuurwapen en volgens Durst ontstond er een worsteling. Toen beide mannen op de grond vielen, ging het wapen af en werd Black in het gezicht geraakt. Althans, volgens de lezing van Durst.

Durst sloeg op de vlucht en werd 45 dagen later gepakt toen hij een kipsandwich jatte uit een supermarkt. In zijn auto had hij 37.000 dollar liggen, twee vuurwapens, wiet en het rijbewijs van Black.

Durst overleed aan een hartstilstand, zegt zijn advocaat in The New York Times. Kort nadat een jury in september had bepaald dat hij schuldig was, liep Durst corona op. Hij lag korte tijd aan de beademing. Al bestaande gezondheidsproblemen zijn daardoor verergerd, aldus Dursts advocaat.